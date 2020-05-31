По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн, а число умерших превысило 369 тыс., выздоровели свыше 2,5 млн человек.

В США всего с начала эпидемии заразились 1,76 млн, умерли 103,7 тыс. В Бразилии 498,4 тыс. заразившихся, 28,8 тыс. умерших, в России – порядка 396,6 тыс. заболевших и 4,5 тыс. умерших от коронавируса.

В Великобритании за весь период зарегистрировано 274,2 тыс. случаев заражения КВИ, скончались 38,4 тыс. заболевших. В Испании – 239,2 тыс. случаев заражения и 27,1 тыс. летальных случаев; в Италии 232,6 тыс. заболевших и 33,3 тыс. умерших; во Франции заразились 188,7 тыс. человек, умерли 28,7 тыс. заболевших; в Германии заразились порядка 183,2 тыс. человек, умерли 8,5 тыс.

В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 181,8 тыс., скончались порядка 5,2 тыс. человек; в Турции 163,1 тыс. случаев заражения и 4,5 тыс. летальных случаев.

На первом месте по числу выздоровевших от COVID-19 по-прежнему США – порядка 416,5 тыс. человек. На втором месте Бразилия – почти 200,9 тыс., на третьем – Россия, где вылечились порядка 167,5 тыс. заболевших. Германия, которая долгое время занимала второе место, теперь находится на четвертом месте – в стране вылечились 164,9 тыс. человек. В Италии выздоровели 155,6 тыс. человек, в Испании – порядка 150,4 тыс., в Турции – почти 127 тыс. заболевших, в Иране – 116,8 тыс., в Индии – 86,9 тыс., во Франции – порядка 68,4 тыс., в Великобритании – около 1,2 тыс.

В Китае, который стал первой страной, где началась эпидемия коронавируса, заразились за весь период 84,1 тыс. человек, умерли 4,6 тыс., выздоровели порядка 79,4 тыс.