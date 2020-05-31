Скончались почти 370 тыс. человек
  • 441
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн
ФОТО REUTERS

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн, а число умерших превысило 369 тыс., выздоровели свыше 2,5 млн человек.

В США всего с начала эпидемии заразились 1,76 млн, умерли 103,7 тыс. В Бразилии 498,4 тыс. заразившихся, 28,8 тыс. умерших, в России – порядка 396,6 тыс. заболевших и 4,5 тыс. умерших от коронавируса.

В Великобритании за весь период зарегистрировано 274,2 тыс. случаев заражения КВИ, скончались 38,4 тыс. заболевших. В Испании – 239,2 тыс. случаев заражения и 27,1 тыс. летальных случаев; в Италии 232,6 тыс. заболевших и 33,3 тыс. умерших; во Франции заразились 188,7 тыс. человек, умерли 28,7 тыс. заболевших; в Германии заразились порядка 183,2 тыс. человек, умерли 8,5 тыс.

В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 181,8 тыс., скончались порядка 5,2 тыс. человек; в Турции 163,1 тыс. случаев заражения и 4,5 тыс. летальных случаев.

На первом месте по числу выздоровевших от COVID-19 по-прежнему США – порядка 416,5 тыс. человек. На втором месте Бразилия – почти 200,9 тыс., на третьем – Россия, где вылечились порядка 167,5 тыс. заболевших. Германия, которая долгое время занимала второе место, теперь находится на четвертом месте – в стране вылечились 164,9 тыс. человек. В Италии выздоровели 155,6 тыс. человек, в Испании – порядка 150,4 тыс., в Турции – почти 127 тыс. заболевших, в Иране – 116,8 тыс., в Индии – 86,9 тыс., во Франции – порядка 68,4 тыс., в Великобритании – около 1,2 тыс.

В Китае, который стал первой страной, где началась эпидемия коронавируса, заразились за весь период 84,1 тыс. человек, умерли 4,6 тыс., выздоровели порядка 79,4 тыс.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Нужно приостановить выплаты международным кредиторам для снижения долговой уязвимости во время пандемии – Токаев
Новости
Заемщики вышли к зданию акимата Алматы с требованием снять карантин
Новости
Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня
Новости
Казахстан обновил рекорд новых случаев коронавируса за сутки
Новости
Вплоть до лишения диплома: Биртанов назвал альтернативу наказанию медиков за врачебные ошибки
Новости
КНБ заявил о ликвидации двух преступных групп в Алматы