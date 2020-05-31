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Суд в Кыргызстане отправил под домашний арест правозащитника, судившегося с силовиками
Фото радио Азаттык

Суд в кыргызском Караколе отправил под домашний арест правозащитника Камиля Рузиева, сообщает Kloop. Обвинения против него противоречивы, а действия следователей вызвали критику гражданского общества.

Следователь просил суд отправить правозащитника под домашний арест, адвокаты просили суд освободить правозащитника под подписку о невыезде. При этом прокурор просили суд провести заседание в закрытом режиме, однако суд ему отказал, съемка процесса была запрещена.

Камиля Рузиева задержали вечером 29 мая сотрудники госкомитета национальной безопасности. Адвокатам сообщили, что правозащитника задержали для установления личности. При этом Госкомитет нацбезопасности разослал журналистам пресс-релиз о том, что правозащитника подозревают в мошенничестве и подделке документов. О пострадавших ведомство не сообщило, как и о заявителе.

В воскресенье обвинения в мошенничестве в суде уже не звучали, а обвинение в подделке документов осталось непроясненным.

При этом следователь, ведущий дело Рузиева, является подчиненным ответчиков по иску правозащитника к ГКНБ и прокуратуре.

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус», которая оказывает помощь населению. Он представляет интересы не только пострадавших от пыток, но и жертв насилия — освещает совершенное преступление против человека и предоставляет юридическую помощь.

За эти годы он не раз подвергался давлению за правозащитную деятельность. В 2015 году его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он больше не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

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