Завозные случаи коронавируса зарегистрированы в нескольких регионах Казахстана

Так, в Кызылординской области один из выявленных накануне больных прибыл из Атырау. Вместе с тем 11 случаев заражения КВИ в регионе выявлено в городе Кызылорда, 17 – в Аральском районе и 3 – в Жанакорганском районе. Среди пациентов – 81-летняя женщина и 4-летний ребенок. У 28 пациентов ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшими, у 2-х – при скрининговом обследовании.

В Кордайском районе Жамбылской области коронавирусная инфекция выявлена у гражданина Узбекистана, работающего водителем-дальнобойщиком. При пересечении государственной границы на посту «Карасу» у него были взяты лабораторные анализы, которые дали положительный результат. Также КВИ выявлена у 21-летней беременной жительницы Тараза, у которой были взяты анализы при плановой госпитализации, и у 57-летней жительницы областного центра при плановой госпитализации в связи с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

В Северо-Казахстанской области трое заболевших прибыли из Омска, где работают вахтовым методом, еще один – грузоперевозчик, прибыл из города Рубцовск РФ. Также по результатам ПЦР-анализа коронавирусная инфекция подтвердилась у жителя Петропавловска из числа близких контактных с зараженным пациентом.

Между тем в других регионах массово выявляют больных КВИ из числа контактных лиц. Так, в Карагандинской области у 59 пациентов COVID-19 выявлен в ходе ПЦР-исследований при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга. 33 заболевших – жители Караганды, 15 – жители Темиртау, 8 – Бухар-Жырауского района, 1 – Сарани, 1 – Абайского района и 1 – житель столицы. Напомним, что в регионе произошла вспышка коронавируса на руднике «Нурказган», заболевшие рабочие проживают в Караганде, Темиртау и Бухар-Жырауском районе.

В Шымкенте 23 человека, у которых выявлена КВИ, – из числа близких контактов, 5 – госпитализированные в стационар с ОРВИ и пневмонией, 1 – самостоятельно сдал тест на платной основе, 3 – выявлены в результате скрининга.

В Алматинской области 5 случаев выявлены в городе Талдыкорган и 3 случая – в Алакольском районе. Среди пациентов – дети 13 лет, 4 лет и двух лет. Семеро заболевших – из числа контактных, 23-летняя беременная женщина была обследована с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение.

В Павлодаре пациентка является контактной с ранее заразившимся. ПЦР-исследования 15 мая не подтвердили наличие КВИ. Позже ее состояние ухудшилось, проявились симптомы, в том числе кашель, женщина вызвала скорую медицинскую помощь и была госпитализирована в пульмонологическое отделение 3-й городской больницы с предварительным диагнозом хронический бронхит. 31 мая анализ на COVID-19 дал положительный результат, пациентка переведена в инфекционное отделение ДОИБ.