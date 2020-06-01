На севере, востоке и в центре республики пройдут кратковременные дожди
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Жара сохранится на юге Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

2-4 июня на юге Казахстана сохранится сухая и жаркая погода, а на севере, востоке и в центре республики пройдут кратковременные дожди, сообщает «Казгидромет».

«Антициклон из районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан. Местами, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем на юге и юго-западе республики, по данным синоптиков, с теплыми воздушными массами из районов Ирана сохранится жаркая и сухая погода.

Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльными бурями.

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