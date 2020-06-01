Автобусы будут курсировать до 23:00
С 1 июня общественный транспорт Алматы возвращается к прежнему режиму работы, сообщает пресс-служба городского акимата.
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