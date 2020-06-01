Автобусы будут курсировать до 23:00
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Общественный транспорт Алматы возвращается к прежнему режиму работы
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

С 1 июня общественный транспорт Алматы возвращается к прежнему режиму работы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«С 1 июня алматинский общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будут работать с 06:00 до 23:00. Также возобновляется работа всех пригородных автобусных маршрутов», - проинформировали в акимате.

Так как карантин в городе сохраняется, пассажирам необходимо строго соблюдать масочный режим и санитарные нормы.

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