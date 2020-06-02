Великобритания и Канада выступили против возвращения России в G7

Британское правительство выступает против восстановления членства России в «Большой семерке». Как сообщает Русская служба ВВС , об этом в понедельник представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Также против выступила и Канада.

«Россия была удалена из G7 вслед за аннексией Крыма (в 2014 году – V) и с тех пор не продемонстрировала никаких перемен в своем поведении, которые могли бы оправдать ее возвращение. Мы бы не поддержали ее возвращение в качестве члена этой группы», - сказал представитель британского премьера, уточнив при этом, что «необходимо изучить, что конкретно предлагают США», которые председательствуют в G7, и то, что они приглашают в этом случае других лидеров в качестве гостей – «обычное явление».

Напомним, что в этом году очередную встречу G7 будет принимать у себя США. Президент Дональд Трамп ранее предложил в связи с эпидемией коронавируса перенести вашингтонский саммит с конца июня на осень и пригласить на него, кроме постоянных участников, лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии. В августе 2019 года во время предыдущего саммита G7 во Франции Трамп уже обещал пригласить президента РФ Владимира Путина на следующую встречу.

Против возвращения России в «Большую семерку» высказался и премьер-министр Канады Джастин Трюдо: «Россия была исключена из «Большой семерки» после того как несколько лет назад вторглась в Крым, и ее продолжающееся неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается вне «Большой семерки» и в будущем». Он отметил, что многие страны, у которых с Канадой не всегда отличные отношения, входят в «Большую двадцатку», но подчеркнул, что «Большая семерка» - это форум союзников.

«Большая семерка» всегда была местом для открытых разговоров между друзьями и союзниками, которых столь многое объединяет. Я надеюсь, так и будет продолжаться», - сказал Трюдо.

Между тем Германия отреагировала сдержанно. Представитель правительства ФРГ отметил, что они «ожидают дальнейшей информации от США, которые являются стороной, принимающей мероприятие».

Президент Франции Эммануэль Макрон пока никак не прокомментировал решение Трамп, но в августе прошлого года говорил, что возвращение России в G7 без разрешения кризиса на Украине было бы «признанием слабости G7 и стратегической ошибкой для нас».

«Большая семерка» - неформальный клуб лидеров ведущих мировых экономик и демократий, созданный в 1975 году в составе США, Британии, Франции, Германии, Японии и Италии. В 1976 году к нему присоединилась Канада, а в 1998 году – Россия. G7 не является международной организацией, однако ежегодные встречи ее лидеров считаются важной площадкой для свободного обмена мнениями. В 2014 году, когда Россия по очереди председательствовала в группе и должна была принимать у себя очередной саммит, остальные семь лидеров из-за состоявшейся до этого аннексии Крыма отказались прибыть в Сочи и встретились без России в Брюсселе.