Индия вышла на седьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших в стране достигло порядка 198,4 тыс. человек, умерли свыше 5,6 тыс.

В США, которые занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19, заразились свыше 1,8 млн, умерли более 105 тыс. В Бразилии число инфицированных достигло почти 526,5 тыс., скончались от последствий коронавируса свыше 29,9 тыс. В России за весь период заразились свыше 414,3 тыс. человек, умерли более 4,8 тыс.

В Великобритании, занимающей первое место среди стран Европы по числу заболевших, заразились более 277,7 тыс. человек, зарегистрировано более 39 тыс. летальных случаев. В Испании – свыше 239,6 тыс. случаев заражения и 27,1 тыс. смертей; в Италии – порядка 233,2 тыс. случаев COVID-19, умерли порядка 33,5 тыс. человек; во Франции общее число заболевших –более 189,3 тыс., в Германии – почти 183,6 тыс. Умерли в этих странах более 28,8 тыс. человек и свыше 8,5 тыс. человек соответственно.

На десятое место в мире по заболеваемости коронавирусом вышла Республика Перу – свыше 170 тыс. инфицированных, скончались более 4,6 тыс. человек.

Турция, которая замыкала десятку стран с наибольшим количеством заболевших, сейчас находится на 11 месте – свыше 164,7 тыс. заразившихся, умерли свыше 4,5 тыс.

На седьмом месте в мире по смертности от коронавируса – Мексика. Здесь скончались более 10,1 тыс. заболевших, а общее число заразившихся в стране – свыше 93,4 тыс. Восьмое место по числу летальных исходов занимает Бельгия – почти 9,5 тыс., всего в стране заразились 58,5 тыс. человек. На десятом месте находится Иран, где скончались свыше 7,8 тыс. человек, а всего в стране заразились порядка 154,5 тыс. человек.

Всего в 188 странах коронавирусом заразились 6,26 млн человек, умерли 375,5 тыс. заболевших.