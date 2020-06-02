Родные политактивиста Дулата Агадила требуют повторного расследования его гибели

Мать политического активиста Дулата Агадила, погибшего в столичном СИЗО в феврале этого года, подала заявление в генеральную прокуратуру Казахстана с требованием повторного расследования гибели сына, сообщает «Радио Азаттык» .

«Я считаю, что президент Касым-Жомарт Токаев, заранее сделав заявление о гибели моего сына, направил следствие в это русло. Эти свои мысли я изложила в открытом письме, опубликованном мной в День памяти жертв политических репрессий, 31 мая. Я считаю, что Дулат Агадил – тоже жертва политических репрессий. Поэтому я хочу встретиться с президентом», - заявила Жолмухамбетова.

В сопровождении нескольких активистов накануне она пришла к зданию Акорды и оставила письмо в ящике для обращений граждан после того, как к ней никто из сотрудников администрации президента не вышел. Ранее она опубликовала текст открытого письма на имя президента Касым-Жомарта Токаева в соцсети. Также она сообщила, что вместе со своим адвокатом Галымом Нурпеисовым подала заявление в генеральную прокуратуру с требованием повторного расследования гибели сына. В своем заявлении она требует привлечь к ответственности «сотрудников органов безопасности, виновных в смерти» Дулата Агадила, а также принять меры в связи с предполагаемым бездействием столичной прокуратуры. Жолмухамбетова подала в прокуратуру ходатайство об истребовании видеозаписи, на которой запечатлены последние минуты жизни активиста.

Столичный политический активист Дулат Агадил был задержан вечером 24 февраля у себя дома группой людей в гражданской одежде и увезен на гражданском автомобиле. Позже МВД сообщило, что активист скончался в СИЗО столицы, по предварительным данным, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. На сайте Polisia.kz сообщалось, что в отношении Агадила «были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания».

Его смерть вызвала акции протеста, продолжавшиеся в Алматы и столице несколько дней. Некоторые из них заканчивались задержаниями. Протестующие требовали объективного расследования смерти активиста, считая, что его смерть не была случайной.

29 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ознакомился с делом скончавшегося в столичном СИЗО активиста и заявил, что его смерть не была насильственной.

«С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды», - говорил Токаев в интервью порталу Информбюро.

25 мая уголовное дело по факту смерти политического активиста Дулата Агадила было прекращено «за отсутствием события уголовного правонарушения». Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Причины и обстоятельства смерти Ағаділ тщательно исследованы комиссией опытных судебно-медицинских экспертов и специалистом – кардиологом высшей категории. В их числе были эксперты, привлеченные по ходатайству близких родственников Ағаділ. Ими установлено, что причиной смерти Ағаділ явился острый инфаркт миокарда, возникший из-за развития выраженного спазма коронарных артерий и артериол, который привел к нарушению свертываемости крови с повышенным тромбообразованием и недостаточному кровоснабжению левого желудочка сердца. Эксперты не обнаружили на теле Ағаділ телесных повреждений», - отмечали в надзорном органе.