«Нур Отан» проведет праймериз во второй половине этого года

«Нур Отан» проведет внутрипартийный отбор во второй половине этого года. Об этом в ходе встречи с Нурсултаном Назарбаевым сообщил первый зампред партии Бауыржана Байбек.

Как сообщается на сайте первого президента Казахстана, Байбек доложил о результатах рабочих поездок в регионы, о ходе исполнения предвыборной программы партии и подготовке к праймериз.

«В настоящее время сформирован кадровый резерв из 10 тыс. партийцев. Правила праймериз утверждены с учетом квот для женщин и молодежи. Внутрипартийный отбор планируется провести во второй половине этого года», - сказал он.

Напомним, что праймериз должен был пройти во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая, но его отложили из-за коронавируса.

Назарбаев поручил продолжить работу по укреплению доверия населения к партии.

«Вижу, что количество обращений в общественные приемные увеличилось в семь раз, и число решенных вопросов растет. Это говорит о доверии к партии. Эту работу надо усиливать, - сказал он.

Также на встрече обсуждена деятельность фонда «Birgemiz» и ход подготовки к проведению внутрипартийного отбора – праймериз. Согласно представленной информации, из средств фонда единовременную выплату в размере 50 тыс. тенге получили более 360 тыс. семей, 240 тыс. семей были доставлены продуктовые корзины. Кроме того, единовременную выплату получили более 2, тыс. сотрудников медицинских организаций столицы и Алматы. Из средств фонда также было выделено 340 млн тенге на строительство домов для жителей аула Достык Мактааральского района, а активисты и волонтеры партии собрали и отправили свыше тысячи тонн гуманитарной помощи жителям пострадавших населенных пунктов.

Назарбаев поручил продолжить оказание поддержки нуждающихся жителей малых городов и сел страны по линии фонда «Birgemiz».