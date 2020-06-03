В Париже тысячи человек вышли на митинг против расовой дискриминации

Несколько тысяч человек вышли на несанкционированный митинг в Париже, несмотря на запрет на массовые мероприятия, введенный из-за пандемии коронавируса. Как пишет РБК , они выступили против расовой дискриминации и полицейского произвола на фоне смерти Джорджа Флойда в США.

Сначала они мирно протестовали в районе парижского здания суда. Затем возвели баррикады и подожгли их, огонь охватил несколько транспортных средств. Для разгона протестующих полиции применили слезоточивый газ.

Протесты во Франции и других странах начались после беспорядков в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Его подозревали в использовании поддельных документов. Полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю, при этом один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

После его смерти в Миннесоте, а затем и по всем Соединенным Штатам начались массовые беспорядки. В 40 американских городах ввели комендантский час, а к подавлению беспорядков уже привлечены более 17 тыс. бойцов Национальной гвардии. В ходе столкновений погибли несколько человек, несколько тысяч были задержаны.