Нефть подорожала на 5%
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Нефть марки Brent поднялась выше $40 впервые с марта
фото РД КМГ

Нефть марки Brent поднялась выше $40 впервые с 6 марта, пишет «Коммерсантъ».

Так, стоимость августовских фьючерсов нефти в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на 07:15 составляла $40,25 (+5%). Цена нефти WTI выросла на 6,4%, до $37,73 за баррель.

Падение спроса на топливо из-за пандемии коронавируса привело к снижению цен на нефть. В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о снижении добычи, что усугубило ситуацию. В конце марта цена нефти Brent опускалась до $22 за баррель. 12 апреля соглашение ОПЕК+ все-таки было достигнуто, странф договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет.

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