За сутки в Казахстане подтверждено 225 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 225 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 1,9%. Всего в стране зарегистрировано 11 796 случаев заражения КВИ.

Больше всего новых случаев выявлено в Западно-Казахстанской области – 40, прирост составил 5,8%, в Алматы – 39 (прирост – 1,5%), в Кызылординской области – 30 (7,2%). В столице подтверждено еще 23 случая (прирост – 1%), в Атырауской области – 21 (1,9%), в Шымкенте – 21 (2,4%), в Мангистауской области – 17 (5,8%), в Актюбинской области – 14 (4%).

Меньше всего случаев выявлено в Восточно-Казахстанской области – 6 (4,2%), в Алматинской области – 5 (1,3%), в Жамбылской области – 5 (1,3%), в Костанайской области – 2 (1,1%) и Северо-Казахстанской области – 2 (3,4%).

За минувшие сутки из больниц выписано еще 354 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 5941. Скончались за минувшие сутки 3 человека, а всего в Казахстане зарегистрировано 44 летальных случая.