МСХ увеличило прогноз по сбору урожая зерна в этом году

В текущем году Казахстан планирует собрать 18-18,5 млн тонн зерна, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Ранее МСХ прогнозировало урожай на уровне 2019 года или 17,4 млн тонн.

«По прогнозу урожая мы планируем, что в этом году соберем порядка 18-18,5 тонн зерна», - сообщил Омаров.

В свою очередь его заместитель Айдарбек Сапаров отметил, что на урожайность влияет очень много факторов, начиная с посевной, заканчивая уборочной кампанией.

«Сегодня наш департамент растениеводства планирует 18 млн тонн. Впереди еще полевые работы – это обработка, химпрополка, обработка против болезней. Все это будет влиять на урожайность. Заранее говорить, что мы точно получим 18 млн, еще рановато», - уточнил он.

Что касается экспорта зерна, то он, по словам Сапаров, ожидается на уровне 7-7,5 млн тонн зерна.

Отметим, что на слайдах, которые презентовал министр в ходе отчетной встречи с населением в среду, отмечается: «валовый сбор урожая зерновых и зернобобовых культур увеличится с 17,4 млн тонн в 2019 году на 6,3% - до 18,5 млн тонн».