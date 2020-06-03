Часть акций «Казатомпрома» продана за $206 млн

Фонд «Самрук-Казына» продал 6,27% акций национальной компании «Казатомпром» за $206 млн. Еще планируется продать 0,15% физическим лицам, сообщил в среду в ходе брифинга директор департамента по управлению активами - член правления фонда Ержан Туткушев.

«В 2018 и 2019 годах фонд «Самрук Казына» успешно разместил 18,8% акций из разрешенных 25%. Поэтому оставшийся кусочек 6,28% оставался неразмещенным…. По мере восстановления глобальных рынков, рынков капитала, фонд рассмотрел возможность выхода с дополнительным пакетом, который является относительно небольшим - 6,28%», - сообщил Туткушев.

Для реализации этого пакета акций был выбран метод ускоренного сбора заявок, позволивший за несколько часов сформировать пул инвесторов, которые предложили более чем в два раза больше, чем предлагалось.

«В результате сбора заявок от институциональных инвесторов юридических лиц казахстанских и иностранных компаний фонд «Самрук-Казына» разместил порядка на сумму 206 млн долларов США акции по цене 13 долларов за глобальную депозитарную расписку, которая представляет одну акцию или 5 230 тенге и 81 цент за одну акцию», - проинформировал директор департамента, отметив, что инвесторам был предложен пакет из 6,27% акций.

Оставшиеся 0,15% планируется продать физическим лицам – гражданам Республики Казахстан.

«С 14:00 сегодняшнего дня открывается отдельный транш, который предназначен исключительно для физлиц – граждан РК, которые могут приобрести эти акции по тем же условиям, которые были предоставлены международному и казахстанским юридическим лицам. В этой связи сбор заявок для граждан РК будет дольше и будет продолжаться, начиная сегодня, и закончится 16:00 часов 8 июня. В этой связи, в случае заинтересованности приобретения акций, необходимо будет обратиться в соответствующую брокерскую организацию, перечислить средства и подать заявку на приобретение акций», - заключил Туткушев.