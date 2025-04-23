У Kaspi Profit нет лицензии на деятельность на финансовом рынке, сообщили в профильном ведомстве

В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили «Власти», что у Kaspi Profit нет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

«Указанная компания не проходила учетную регистрацию и отсутствует в реестре организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке», - говорится в ответе ведомства на запрос.

При этом в агентстве отметили, что деятельность компании не относится к субъектам, поднадзорных агентству в соответствии с законом о госрегулировании. А с учетом того, что у компании нет лицензии, проанализировать правомерность ее деятельности «выходит за рамки компетенции агентства».

Ранее в агентстве по финансовому мониторингу в ответе на запрос «Власти» сообщали, что к ним поступило только одно заявление касательно инвестиционной платформы Kaspi Profit, которое по компетенции было направлено в министерство внутренних дел и агентство по развитию и регулированию финансового рынка.

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что по факту мошеннических действий Kaspi Profit возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса, «в рамках которого проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших уголовное правонарушение». Иную информацию в министерстве отказались предоставить, сославшись на тайну следствия.