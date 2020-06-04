Назначен вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана

Постановлением правительства Серик Шапкенов назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба премьер-министра. Он сменил на этом посту Акмади Сарбасова, который накануне был назначен первым вице-министром ведомства.

Серик Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области в с. Каратобе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономист-математик». Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в этом же вузе, после в разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области, был первым заместителем акима региона, госинспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, акимом Атырау. С 2018 года занимал должность первого заместителя акима Атырауской области.