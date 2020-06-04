Штрафы за незаконную рекламу лотереи утвердил сенат

В Казахстане официально запретят рекламировать лотерею. Исключение составят национальный оператор и официальные распространители. Такие нормы содержит закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности», который в четверг на пленарном заседании в двух чтениях принял сенат.

«В ходе заседаний рабочих групп мажилиса депутатами в законопроект были внесены ряд поправок. В частности, введение административной ответственности за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи: штраф на физических лиц составит 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 300 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 500 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП», - рассказала депутатам министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, отметив, что в случае повторного нарушения в течение года штрафы будут увеличены в два раза с конфискацией доходов, полученных за рекламу.

Кроме того, вводится запрет на рекламу лотереи, за исключением рекламы, размещаемой национальным оператором или распространителями лотереи в рамках договора поручения, заключаемого с оператором.

Раимкулова напомнила, что постановлением правительства от 2017 года оператором лотереи на 15 лет определено АО «Сәтті Жұлдыз». Количество сотрудников оператора составляет 748 человек, а распространителей по республике – около 3 тыс. субъектов предпринимательства. Также распространением лотерейных билетов совместно с оказанием основных услуг занимается АО «Казпочта» и крупные сети супермаркетов. Всего АО «Сәтті Жұлдыз» реализует 32 вида лотереи, из них 24 бумажных и 8 тиражных. Общий оборот компании с начала деятельности составил 18,5 млрд тенге.

«70% от общего оборота оператора лотереи выплачивается участникам лотереи в качестве призового фонда от всех игр. Остальные 30% распределяются на оплату: НДС, вознаграждение агентов, затраты на производство лотерейных билетов и маркетинг, административные расходы и на развитие спорта. Оператором лотереи за весь период деятельности оплачено налогов на сумму 2,7 млрд тенге, выплачено на развитие спорта 421,7 млн тенге и выигрышей на сумму 12,1 млрд тенге», - проинформировала министр.