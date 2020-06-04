В Алматы загорелся маршрутный автобус, сообщили в ДЧС города.

«Медеуский район, проспект Назарбаева ниже проспекта Аль-Фараби – предварительно, горит маршрутный автобус», - сообщили в департаменте.

Позже в ДЧС сообщили подробности инцидента: «В 14:47 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение от очевидца о горении автобуса, передана информация об отсутствии людей. По прибытию через 5 минут пожарные мотоциклетные экипажи ДЧС передали, что открытым пламенем горит маршрутный автобус Yutong 2014 года выпуска. ​Огонь успел перейти на рекламный щит».

Принятыми мерами пожар был локализован за 8 минут, в 15:00, ликвидирован полностью ​в 15:07.

«В результате пожара получил ожог правой руки водитель. От госпитализации отказался», - проинформировали в ДЧС.

В новость в 15:53 внесены изменения: добавлена информация о пожаре.