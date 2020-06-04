100 млрд тенге вернет в Нацфонд «Самрук-Казына» в этом году – Есимов

В этом году фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» вернет еще 100 млрд тенге в Национальный фонд, сообщил председатель правления ФНБ Ахметжан Есимов в ходе заседания совета фонда.

«Несмотря на сложные условия в экономике, в текущих условиях фонд готов выполнить свои обязательства перед единственным акционером – правительством по выплате дивидендов. В текущем году их объем составит 120 млрд тенге», - сказал Есимов.

Он напомнил, что за период с 2009 года по 2016 год фондом привлечено 2,3 трлн тенге заимствований из Нацфонда, и погашение должно было начаться с 2026 года.

«Но мы начали погашение раньше досрочно – погасили 465 млрд тенге или 20% долга, в этом году думаю направить еще 100 млрд в Нацфонд», - сообщил Есимов.