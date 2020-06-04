100 млрд тенге вернет в Нацфонд «Самрук-Казына» в этом году – Есимов

Фонд досрочно уже погасил 20% долга в 2,3 трлн тенге
В этом году фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» вернет еще 100 млрд тенге в Национальный фонд, сообщил председатель правления ФНБ Ахметжан Есимов в ходе заседания совета фонда.
Еще по теме:
- В Нацсовете общественного доверия предложили тратить средства Нацфонда на сферу образования
- Привлечение 1,35 трлн из Нацфонда не скажется на инфляции, заверил Смаилов
- Марат Бекетаев, министр юстиции: «Каких-либо рисков для Казахстана по доле в Кашагане – нет»
- Государство не откажется от контроля над пенсионными активами – Назарбаев
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые