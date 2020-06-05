245 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Алматы – 49, прирост – 1,8%), в Карагандинской области – 48 (4,7%), в столице – 35 (1,5%), в Западно-Казахстанской области – 22 (2,9%).

В Шымкете выявлено 15 случаев (1,7%), в Атырауской области – 10 (0,9%), в Мангистауской и Алматинской областях – по 11 случаев (прирост 3,6% и 2,7% соответственно), а Восточно-Казахстанской области – 9 (5,7%), в Жамбылской области – 7 (1,7%), в Актюбинской области – 6 (1,6%), по 5 новых случаев в Акмолинской, Павлодарской и Туркестанской областях (прирост – 3%, 2,2% и 1,3%), в Костанайской области – 4 (2,1%), в Кызылординской области – 3 (0,7%).

Всего в стране выявлено 12 312 заболевших, число выздоровевших достигло 6 606, скончались 52.