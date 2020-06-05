Назначен ответсекретарь министерства финансов Казахстана

Айдыну Ашуеву 43 года. Он выпускник Казахской государственной академии управления по специальности «Экономист». В разные годы работал в структуре агентства РК по статистике, АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций», руководил службой мониторинга и экспертизы контрафактной продукции РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Казахстан», был директором департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро», запредом правления АО «КазАгроГарант», заместителем генерального директора РГП «Резерв» комитета по государственным материальным резервам МЧС, директором РГП «Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике», заместителем председателя агентства РК по статистике, заместителем председателя комитета по статистике министерства национальной экономики, возглавлял комитет по государственным закупкам министерства финансов. С августа прошлого года руководил комитетом казначейства Минфина.