Назначен новый аким Илийского района Алматинской области

Кайыржан Жаксымбетов родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство» и Казахский национальный аграрный университет по специальности «юриспруденция».

В разные годы был вице-президентом сельскохозяйственного предприятия «Сарыарка», работал в управлении архитектурно-строительного контроля Алматы, был начальником департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы, заместителем акима Алатауского района Алматы, заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции. До нового назначения занимал должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

Напомним, что бывший аким Илийского района Багдат Карасаев был задержан в начале сентября антикоррупционной службой. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании. Компания не выполняла свои обязательства по утилизации ТБО, а доход от ее деятельности был направлен на «личное обогащение» акима. В результате экологии региона нанесен ущерб в размере 204 млн тенге.

Также Карасаев подозревается в превышении должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном. По версии следствия, в свою преступную схему он вовлек также руководителей районных отделов, финансовых и жилищно-коммунальных хозяйств.

С санкции суда экс-аким заключен под стражу.