Случаев жестокого обращения с животными в государственных цирках не было – Минкульт

Шымкентский зоопарк добровольно отказался от диких животных
В Казахстане работают три государственных цирка, только в одном из них содержат диких животных, сообщил комитет культуры министерства культуры и информации в ответ на запрос Власти.
В стране работают Казахский государственный цирк в Алматы, «Оңтүстік цирк» в Шымкенте, «Столичный цирк» в Астане. Министерство не дало прямого ответа на вопрос, будет ли запрещаться содержание диких животных в цирках.
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