Случаев жестокого обращения с животными в государственных цирках не было – Минкульт

В Казахстане работают три государственных цирка, только в одном из них содержат диких животных, сообщил комитет культуры министерства культуры и информации в ответ на запрос Власти. В стране работают Казахский государственный цирк в Алматы, «Оңтүстік цирк» в Шымкенте, «Столичный цирк» в Астане. Министерство не дало прямого ответа на вопрос, будет ли запрещаться содержание диких животных в цирках.

По информации акимата Алматы, к которому обратился Минкульт при подготовке ответа, Казахстанский государственный цирк - главный цирк Казахстана, работает более полувека и “всегда демонстрировал высокую культуру и мастерство при обращении с дрессированными животными. Случаев некомпетентного, а тем более жестокого обращения с животными не было”.

Содержание животных в цирке отслеживается ветеринарной службой местного исполнительного органа. Ежеквартально проходят ветеринарные обследования содержания, кормления и использования цирковых животных, в соответствии с мировыми стандартами и нормами.

Передвижные зоопарки и цирки контролируются местными исполнительными органами - городскими и областными акиматами, сообщили в комитете. При пересечении зарубежными цирками границ, они проходят также контроль ветеринарной службы с учётом международной конвенции СИТЕС.

В 2021 году Шымкентский цирк решил отказаться от диких животных и сейчас на балансе цирка только 5 лошадей и 3 пони. ⁠

⁠В Шымкенте и Туркестанской области есть отдельные частные цирковые группы, в которых содержатся обезьяны, змеи, еноты, дикобразы.

В «Столичном цирке» дикие животные не используются и не содержатся. В цирке есть только лошади, собаки и голуби.

Со следующего года в соседнем Узбекистане будет запрещено содержать диких животных в цирках.

А с 2025 года в Казахстане будет введен запрет на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных. С 2029 года в стране прекратят работу дельфинарии.