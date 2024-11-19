Квазигосударственные компании Казахстана обяжут продавать 50% валютной выручки

Заместитель председателя национального банка Алия Молдабекова, комментируя ситуацию на валютном рынке, сообщила, что совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге. И для повышения сбалансированности валютного рынка квазигосударственные компании Казахстана снова обяжут продавать часть валютной выручки.

Как признала Молдабекова, ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков, а на нефтяном рынке из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+ цена на нефть снизилась до 71-72 долларов США за баррель.

В то же время на внутреннем валютном рынке наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов, что обусловлено увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты.

«Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту. Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние», - пояснила зампред Нацбанка.

В связи с этим, сообщила она, для повышения сбалансированности валютного рынка квазигосударственные компании обяжут продавать 50% валютной выручки.

«Соответствующее постановление правительства и приказ Национального банка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни», - уточнила Молдабекова.

До августа 2023 года квазигосударственные компании были обязаны продавать 30% валютной выручки. Но эта норма была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Однако в Нацбанке считают, что она является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.