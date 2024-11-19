Он достиг предельного возраста пребывания на службе
Прокурор Актюбинской области освобожден от должности
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Халидулла Дауешов освобожден от должности прокурора Актюбинской области, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры. Как пояснили в надзорном органе, он достиг предельного возраста пребывания на службе.

Халидулле Дауешову 60 лет. Он возглавлял прокуратуру Актюбинской области с июля 2022 года. До этого был прокурором Атырауской области.

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