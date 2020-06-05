Скончавшийся в Караганде пациент с коронавиурсом находился в тяжелом состоянии, у него также был ряд сопутствующих заболеваний, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Умерший из-за КВИ карагандинец 1958 года рождения. Поступил в провизорный госпиталь с жалобами на повышение температуры до 38,7, одышку, кашель, слабость, снижение аппетита, вкуса, запахов. После диагностирования COVID-19 тяжелой степени и двусторонней пневмонии был переведен в инфекционный госпиталь. Коронавирус вызвал у него серьезные осложнения, в том числе дыхательную и полиорганную недостаточность», - сообщили в акимате.

Здесь добавили, что также у пациента был ряд сопутствующих заболеваний, среди них сахарный диабет II типа тяжелой степени, артериальная гипертензия и др.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 5 человек, заразились 1 072, в том числе 48 за минувшие сутки, 379 человек уже выздоровели.

Напомним, накануне Минздрав сообщил еще о 4 летальных случаях в Казахстане от коронавируса: в Карагандинской области умер 62-летний мужчина, в Павлодарской области - 63-летняя женщина, в столице - 76-летняя женщина, в Шымкенте - 70-летняя женщина.

Всего в Казахстане от коронавируса умерли 52 человека. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов в четверг впервые сообщил, что от других болезней скончались 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом.