Праймериз «Нур Отана»: самовыдвиженцы должны вступить в партию до окончания срока регистрации

Партия «Нур Отан» опубликовала правила проведения праймериз. Участвовать могут как кандидаты от первичной партийной организации, так и самовыдвиженцы. Внутрипартийный отбор пройдет с 17 августа по 3 октября.

Праймериз пройдет в 5 этапов: выдвижение и регистрация кандидатов; подготовка кандидатов к агитации; агитационная работа; проведение голосования; подготовка списков.

Кандидат должен соответствовать требованиям, предъявляемым к депутату мажилиса парламента – быть гражданином Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории последние 10 лет и достигший 25 лет; предъявляемым к депутату маслихата – быть гражданином республики, достигшим 20 лет, обладать избирательным правом (не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда); быть членом партии «Нур Отан».

«Допускается, что кандидат при выдвижении может быть не членом партии, но до окончания срока регистрации для участия в праймериз он должен вступить в партию», - говорится в правилах.

Не может участвовать на праймериз и быть кандидатом: лицо, признанное судом недееспособным, а также содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения признана судом. Также к праймериз не допускается лицо, исключенное из рядов партии за действия (бездействия), дискредитирующие партию или наносящие ущерб интересам партии.

Выдвижение кандидатов осуществляется от первичной партийной организации или путем самовыдвижения. Кандидаты могут быть выдвинуты в пределах только одной области, города, района.

Также сообщается, что в партийную квоту включаются кандидаты из числа «активных, узнаваемых членов партии, имеющих многолетний стаж в партии, пользующихся авторитетом среди партийцев и доверием населения, имеющих достижения в профессиональной деятельности и общественной жизни». Районная и городская партийная квота составляет 30% от количества мандатов в соответствующих маслихатах, определяемая председателем территориального филиала партии; региональная партийная квота – 30% от количества мандатов в соответствующих маслихатах, определяемая председателями областных филиалов партии, филиалов столицы, Алматы и Шымкента; центральная партийная квота – 50% от количества мандатов в мажилисе парламента, определяемая председателем, руководящим органом партии. В партийных списках должно быть не менее 30% женщин и 20% молодежи до 35 лет.

Регистрация кандидата осуществляется решением организационного комитета при наличии полного пакета документов не позднее 3-х дней после подачи заявки, а списки зарегистрированных кандидатов публикуются на сайте партии, в СМИ и в социальных сетях.

Отказать в регистрации или отменить решение о регистрации могут за несоответствие кандидата предъявляемым требованиям, в том числе если он состоит на учете в наркологической или психоневрологической организации; за выявление фактов действий (бездействий) со стороны кандидата, дискредитирующих партию или наносящих ущерб интересам партии; за представление неполного пакета документов, необходимых для регистрации, а также если кандидат не вступил в партию до окончания срока регистрации; за проведение агитации до окончания срока регистрации.

При этом кандидат может повторно подать документы на участие в праймериз до окончания срока выдвижения, если соберет полный пакет документов, или обжаловать решение об отказе в регистрации в течение 5-и рабочих дней после получения уведомления в комиссии партийного контроля.

«Действующие депутаты мажилиса парламента могут принять участие в праймериз в качестве кандидата в дебатах на конференциях областных, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент филиалов партии по согласованию с руководством региональных филиалов соответствующих регионов», - говорится в правилах.

Что касается агитации, то «на усмотрение организационных комитетов могут применяться различные форматы агитации с учетом специфики регионов и статуса населенных пунктов», но не должна «противоречить уставным и программным документам партии».

При этом запрещается проводить агитацию, направленную против других участников праймериз, распространять заведомо ложные сведения, совершать иные действия, порочащие их честь и достоинство; проводить ее в помещении, где проходит голосование, в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения и образования, а также в помещениях предприятий и организаций без разрешения собственника; проводить агитацию среди военнослужащих, работников правоохранительных органов и судей, работников специальных государственных органов (органы национальной безопасности, служба государственной охраны), руководителей и работников религиозных объединений; а также проводить ее «с использованием изображения какого-либо лица без его письменного разрешения» или направленную на разжигание социальной, религиозной и межнациональной розни. Также запрещено расклеивание листовок, плакатов, установка баннеров. Кандидатам, являющимся должностными лицами государственных органов, запрещается использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Публичные дебаты будут трехуровневые – в ходе праймериз, на конференциях районных и городских филиалов партии и на конференциях областных филиалов партии, филиалов партии столицы, Алматы и Шымкента.

Участие в публичных дебатах обязательно для всех кандидатов.

В день голосования с момента открытия участков и до установления результатов одновременно на участке голосования могут присутствовать по одному наблюдателю от каждого кандидата.

Наблюдатели от кандидатов вправе: получать информацию о количестве членов партии, принявших участие в голосовании, в том числе в голосовании вне помещения; наблюдать за ходом голосования, процедурой подсчета голосов и оформления итогов голосования на участке; сопровождать переносные урны, в том числе находиться в транспортном средстве во время их перевозки; обжаловать решения, действия (бездействие) соответствующей счетной комиссии и (или) ее членов в контрольные комиссии; присутствовать при подсчете и погашении неиспользованных бюллетеней членами участковой счетной комиссии; делать фото и видеозапись, не мешая ходу голосования и подведению его итогов; наблюдать процедуру передачи участковой счетной комиссией протоколов об итогах голосования вышестоящей счетной комиссии; после проведения голосования знакомиться с протоколами счетных комиссий об итогах голосования, получать их заверенные копии.

Партийные списки в маслихаты всех уровней формируются из числа кандидатов по итогам праймериз и районной, городской, региональной партийной квоты председателей филиалов партии (30% от количества мандатов в соответствующих маслихатах). Партийные списки по итогам праймериз формируются: в районные маслихаты – один к двум (2 кандидата на место); в городские маслихаты – минимум один к двум, максимум один к трем (2-3 кандидата на место в зависимости от представленности кандидатов от областного центра и крупных городов в маслихате области); в областные маслихаты и маслихаты столицы, Алматы и Шымкента – один к двум (2 кандидата на место). Партийный список в мажилис формируется из числа кандидатов по итогам праймериз и центральной партийной квоты председателя, руководящего органа партии (50% от количества мандатов в мажилисе).

Партийный список на выдвижение на выборы в мажилис утверждается на съезде партии, а на конференциях районных и городских филиалов партии областей – партийные списки на выдвижение на выборы в районные и городские маслихаты с включением кандидатов по районной и городской партийной квоте. После дебатов кандидатов в областной маслихат и мажилис парламента в котором участвуют кандидаты с наивысшим рейтингом; тайным рейтинговым голосованием делегатов (выборщиков) выбираются кандидаты для включения в партийный список на выдвижение на выборы в областные маслихаты и мажилис.

«После определения результатов голосования делегатов (выборщиков) кандидаты с наибольшим количеством голосов выдвигаются: в областные маслихаты – согласно квоте представленности районов и городов в партийных списках в областные маслихаты; в мажилис парламента – каждый район, город выдвигает по одному кандидату, областные центры в соответствии с квотой представленности регионов в партийном списке в мажилис парламента», - говорится в правилах.