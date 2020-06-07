Маслихат Алматы предложил третье место для митингов и маршрут шествий в городе

В проекте решения указывается, что пикеты должны быть исключительно одиночными, а пикетчик не должен передвигаться. Пикеты не могут проводиться ближе чем в 150 метрах от мест массовых захоронений, объектов железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения, резиденций президента и первого президента , опасных производственных объектов, магистральных железнодорожных сетей, магистральных трубопроводов, национальной электрической сети, магистральных линий связи.

Маслихат предложил три места для проведения митинга и ограничил количество участников, которые могут там собраться. Так, в парке Ганди предлагается проводить митинги с числом участников до 200 человек, в сквере за кинотеатром «Сары Арка» - до 500 человек, а также в сквере Шокана Валиханов – перед зданием Академии наук – до 1 тысячи человек.

Маршрут для шествий, в которых могут участвовать до тысячи человек, маслихат определил от сквера Валиханова до парка Ганди по улице Шевченко. В решении указывается, что протяженность маршрута составляет 4,6 км.

Публичное обсуждение решения продлится до 19 июня. Третье место для митингов – сквер Валиханова, маршрут шествий и правила пикетирования определены в связи со вступлением в силу нового закона о мирных собраниях, который был разработан и принят по предложению президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстанские и международные правозащитники раскритиковали закон, считая, что реализация права на мирные собрания в Казахстане по-прежнему будет зависеть исключительно от воли властей.