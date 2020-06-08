У троих призывников в ВКО обнаружен коронавирус

В Восточно-Казахстанской области из 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами 3 случая выявлены при тестировании призывников, сообщает оперативный штаб.

Трое призывников 23 лет, 20 лет и 18 лет приехали из Шымкента проходить воинскую службу в Зайсанский район. Также КВИ обнаружена у 60-летней женщины и 72-летнего мужчины – оба жители Семея, контактные с ранее заболевшими.

В Туркестанской области из 5 новых заболевших с симптомами 1 случай выявлен в Кентау, 1 – в Келесском районе и 3 – в Арыси. Также КВИ обнаружена у водителя-дальнобойщика из Алматы.

В Кызылординской области 1 случай зарегистрирован в Кызылорде, 2 – в Аральском районе, 1 – в Шиелийском районе. Все 4 случая – самообращение.

В Акмолинской области КВИ выявлена у 11-летнего ребенка из села Косшы Целиноградского района, он из числа близких контактных с заболевшим в столице. Находился в провизорном стационаре на изоляции, COVID-19 выявлен при контрольном тестировании на 7 день.

В Костанайской области коронавирусная инфеккция выявлена у жителя города Житикара и жителя Костаная. Один из заболевших – контактный с ранее инфицированным, второй обратился в поликлинику самостоятельно с симптомами болезни.

В Жамбылской области заболела жительница Байзакского района, житель Шуского района и жительница Жамбылского района, 4 новых случая выявлены в Таразе. При этом не уточняется статус заболевших.

В Карагандинской области 12 случаев зарегистрировано в Темиртау, 3 – в Сарани, 2 – в Абайском районе и 1 – в Караганде. Сколько заболевших – из числа контактных, а сколько выявлено в ходе скрининга тоже не сообщается.

В Западно-Казахстанской области 6 заболевших являются контактными с ранее инфицированными, 7 человек обследованы « по эпидпоказаниям». Из общего числа вновь выявленных сиптомных пациентов две являются жителями района Байтерек, один – Каратюбинского района, остальные 10 пациентов – жители Уральска.

В Павлодарской области зарегистрировано 4 новых случая в Экибастузе. 6 – в Павлодаре, 1 – в Павлодарском районе, с.Ново-Ямышево. Из 11 случаев только 2 выявлены при тестировании контактных лиц с ранее заболевшими, остальные – самообращение с симптомами болезни.