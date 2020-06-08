Строительство складов боеприпасов начнут в этом году в Актюбинской и Карагандинской областях

В этом году начнется строительство двух современных складов боеприпасов – они будут построены в безлюдных районах в Актюбинской и Карагандинской областях. Об этом в понедельник сообщил, представляя промежуточные итоги работ по ликвидации последствий ЧС в городе Арысь, заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев.

«В текущем году начинается строительство двух современных объектов хранения боеприпасов в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей. Они обеспечат достаточную разгрузку всех остальных объектов хранения и максимальную безопасность гражданского населения страны», - сказал Курманбаев.

Он добавил, что эти объекты будут построены по нормам безопасности, усиленным в нормативно-правовых актах Вооруженных сил.

«Так, утвержденный свод правил по нормам проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов предусматривает установку современных ограждений до населенных пунктов; определение минимальных противопожарных разрывов и расстояний для зданий и сооружений, расположенных на территории складов и боеприпасов», - пояснил замминистра.

Он также сообщил, что в течение года из Арыси было вывезено около 380 тыс. фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тыс. – взрывоопасных. Поисковые группы, группы инженерной разведки и разминирования обследовали площадь более 300 кв. км посевных полей близлежащих сельских округов, а проверка домов в городе и близлежащих населенных пунктах в радиусе 20 км проводилась 3 раза.

«За прошедший год поступило более 700 заявок, в ходе которых было вывезено более 4,5 тыс. фрагментов боеприпасов. Кроме того, водолазы военно-морских сил очистили более 30 км русла реки Арысь. Площадь территорий, где произошли взрывы, составляет более 500 га. Проведена поверхностная очистка на участке местности около 133 га. Работа в данном направлении нами продолжается. Не взрывоопасные фрагменты сортируются на открытой площадке, чтобы не допустить наличие в металлоломе взрывоопасных фрагментов. Всего саперами было собрано более 2 тыс. тонн металлолома», - сказал он.

Замминистра также сообщил, что в мае по делу о ЧП в Арыси уже начался судебный процесс, все уголовные дела объединены в одно.