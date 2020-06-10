В Казахстане за сутки выявлены 245 человек, у которых проявились симптомы коронавируса

За вторник в Казахстане выявлены 245 человек, у которых проявились симптомы заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.

В Карагандинской области выявлены 50 симптомных пациентов, в Алматы выявлены 35 человек, в Актюбинской области – 26, в столице – 23, в Западно-Казахстанской области – 18, в Жамбылской области – 16, в Шымкенте – 14, в Мангистауской области – 12, в Алматинской области – 11, в Северо-Казахстанской области – 7, в Акмолинской области – 5, в Восточно-Казахстанской области – 5, в Кызылординской области – 5, в Атырауской области – 5, в Костанайской области – 3, в Павлодарской области – 2.

Выписаны с выздоровлением за сутки 278 человек, скончались 3.

Всего в стране выявлено заболевших 13 319, без учета бессимптомных с 3 июня, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 015 человек, летальных случаев – 61, а от других болезней умерли 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Накануне главный санитарный врач страны объяснила это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность и требую большего внимания, чем бессимптомные.