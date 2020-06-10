За сутки в Казахстане выявили 440 бессимптомных носителей коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 440 бессимптомных носителей коронавируса – эти данные Минздрав теперь не включает в общую статистику по COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за 9 июня в Алматы выявлен 51 бессимптомный носитель вируса, в Шымкенте – 47, в столице – 43.

В разрезе регионов лидером по количеству выявленных бессимптомных больных стала Карагандинская области – 71 человек. В Атырауской области зарегистрировано 43 бессимптомных носителя, в Алматинской области – 40, в Северо-Казахстанской области – 31, в Восточно-Казахстанской области – 24, в Западно-Казахстанской области – 23, в Кызылординской области – 18, в Актюбинской области – 11, в Туркестанской области – 10, по 8 человек – в Жамбылской и Павлодарской областях, 5 – в Мангистауской области, 4 – в Костанайской области и 3 – в Акмолинской области.

Во вторник было выявлено 245 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 685. При этом с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов, выявленных за неделю, в Казахстане с начала эпидемии выявлено случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 13 319 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты, зарегистрированные с 3 июня, их насчитывается 2 136 человек.