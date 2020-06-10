Госдолг Казахстана находится в безопасных пределах – счетный комитет

Государственный долг Казахстана находится в безопасных пределах, а статья расходов на его обслуживание и погашение растет, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при рассмотрении отчетов правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год председатель комитета Наталья Годунова.

«Государственный долг, как и долг правительства, находится в безопасных пределах. Статья расходов на их обслуживание и погашение растет. По правительственному долгу такие затраты достигли почти 1 трлн 400 млрд тенге», - сказала Годунова.

Вместе с тем, отметила она, в 2019 году удалось добиться того, что была налажена работа по отслеживанию займов у международных финансовых организаций по проектам ГЧП, квазигосударственного сектора и местных исполнительных органов.

В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что по итогам 2019 года дефицит бюджета составил 1,3 трлн тенге или 1,9% к ВВП.