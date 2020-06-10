52% составляет вклад автотранспорта в загрязнение воздуха Алматы – Мирзагалиев

Более половины всего вклада в загрязнение воздуха Алматы вносит автотранспорт, 48% приходится на ТЭЦ и частный сектор, сообщил в ходе отчетной встречи министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. Также впервые было учтено влияние на экологию города ТЭЦ-3, расположенной в Алматинской области.

Министр сообщил, что ведомство решило воспользоваться ситуацией и провести мониторинг качества воздуха в Алматы до карантина, когда в городе было большое количество автомобилей, и во время карантина, когда количество автотранспорта сократилось.

«Таким образом, мы сейчас полагаем, что 52% – влияние автотранспорта, остальные 48% – влияние двух ТЭЦ, и также есть влияние частного сектора Алматинской области, который не газифицирован», - сообщил министр.

Мирзагалиев подчеркнул, что ранее ведомство не считало вклад ТЭЦ столь большим, а также при оценке загрязнения воздуха Алматы не учитывалось влияние ТЭЦ-3, расположенной за чертой города.

«Во-первых, мы всегда считали, что влияние ТЭЦ-2 не настолько большое, мы всегда больше, откровенно говоря, грешили на автотранспорт. Но в процессе карантина мы увидели, что влияние нижней части города – это район Бурундая, вплоть до улицы Толе би, и, если двигаться в сторону центра, вплоть до улицы Сейфуллина, эта вся зона, которая находится под влиянием ТЭЦ-2. Кроме того, мы определили, что серьезное влияние на экологию города оказывает ТЭЦ-3, которая находится в Алматинской области. Мы раньше всегда данную ТЭЦ-3 учитывали на балансе Алматинской области, и, соответственно, не принимали ее во внимание. Так вот, под влиянием ТЭЦ-3 находится Турксибский район, район аэропорта и вплоть до Талгарского района», - резюмировал он.