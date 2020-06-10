Минэкологии Казахстана создаст совет по развитию нацпарков

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует создать совет по развитию нацпарков. Об этом сообщил в ходе отчетной встречи глава ведомства Магзум Мирзагалиев. Министр подчеркнул, что ведомство «всегда готово к открытому диалогу».

«Как вы знаете, уже вторую неделю мой заместитель находится Алматы, где проводит встречи с экоактивистами для обсуждения всех имеющихся вопросов. Также по нашей инициативе, чтобы снять все имеющиеся вопросы, будет создан совет по развитию нацпарков, куда войдут эксперты в данной области, представители министерства, общественности, экоактивисты. Совет сможет осуществлять контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на его реализацию», - сказал Мирзагалиев.

Министр также поблагодарил экоактивистов, которым небезразлична судьба нацпарков.

«Хочу подчеркнуть, что мы с вами на одной стороне. Мы против хаотичной застройки тяжелыми строениями, объектами, которые не вписываются в ландшафт нацпарков, в ландшафт природы. Мы же за развитие национальных парков без нагрузки на окружающую среду, на нашу природу, когда можно просто пойти и погулять по многочисленным, десяткам или сотням километров тропинок и отдохнуть в ухоженных беседках», - сказал он.

Тем не менее, по его словам, развитие национальных парков в стране необходимо: «Но я хочу еще раз акцентировать, что у нас 13 национальных парков, и мы должны развивать их все».

В пример министр привел соседние страны: Кыргызстан, где «они уже сегодня имеют порядка $500 млн ежегодно», и Узбекистан, который за счет развития туристической отрасли ежегодно зарабатывает порядка $1,6 млрд.

«Это те деньги, которые тратятся туристами в национальных парках и на тех тропах, о которых мы говорим», - уточнил Мырзагалиев.

По расчетам ведомства, объем частных инвестиций в развитие экотуризма в Казахстане до 2030 года достигнет 500 млрд тенге, поток туристов увеличится до 12,5 млн человек, будет создано до 20 тыс. дополнительных рабочих мест.