В него войдут экоактивисты и общественные деятели
Минэкологии Казахстана создаст совет по развитию нацпарков
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов планирует создать совет по развитию нацпарков. Об этом сообщил в ходе отчетной встречи глава ведомства Магзум Мирзагалиев. Министр подчеркнул, что ведомство «всегда готово к открытому диалогу».

«Как вы знаете, уже вторую неделю мой заместитель находится Алматы, где проводит встречи с экоактивистами для обсуждения всех имеющихся вопросов. Также по нашей инициативе, чтобы снять все имеющиеся вопросы, будет создан совет по развитию нацпарков, куда войдут эксперты в данной области, представители министерства, общественности, экоактивисты. Совет сможет осуществлять контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на его реализацию», - сказал Мирзагалиев.

Министр также поблагодарил экоактивистов, которым небезразлична судьба нацпарков.

«Хочу подчеркнуть, что мы с вами на одной стороне. Мы против хаотичной застройки тяжелыми строениями, объектами, которые не вписываются в ландшафт нацпарков, в ландшафт природы. Мы же за развитие национальных парков без нагрузки на окружающую среду, на нашу природу, когда можно просто пойти и погулять по многочисленным, десяткам или сотням километров тропинок и отдохнуть в ухоженных беседках», - сказал он.

Тем не менее, по его словам, развитие национальных парков в стране необходимо: «Но я хочу еще раз акцентировать, что у нас 13 национальных парков, и мы должны развивать их все».

В пример министр привел соседние страны: Кыргызстан, где «они уже сегодня имеют порядка $500 млн ежегодно», и Узбекистан, который за счет развития туристической отрасли ежегодно зарабатывает порядка $1,6 млрд.

«Это те деньги, которые тратятся туристами в национальных парках и на тех тропах, о которых мы говорим», - уточнил Мырзагалиев.

По расчетам ведомства, объем частных инвестиций в развитие экотуризма в Казахстане до 2030 года достигнет 500 млрд тенге, поток туристов увеличится до 12,5 млн человек, будет создано до 20 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Школы должны быть готовы начать новый учебный год в дистанционном формате – Аймагамбетов
Новости
В столице и Алматы начались задержания митингующих
Новости
Биртанов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане
Новости
В столице многодетные матери объявили голодовку у здания Минтруда
Новости
Бекшин заявил об усилении карантинных мер в Алматы
Новости
В Алматы перед анонсированными митингами перекрыли ряд улиц