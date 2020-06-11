Бывшее руководство «Қазақстан Ғарыш Сапары» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшие президент АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместитель председателя национального космического агентства («Казкосмос», переименован в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» в 2007 году - V) подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил сегодня следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан в ходе следствия по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Космическая система дистанционного зондирования Земли» выявлены факты злоупотребления бывшими президентом АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместителем председателя Национального космического агентства своими должностными полномочиями (Казкосмос)», - сообщил Бигайдаров.

По его информации, экс-президент «Қазақстан Ғарыш Сапары» подозревается в незаконном заключении 6 октября 2009 года контракта с французской компанией «EADSAstrium» на поставку двух спутников ДЗЗ стоимостью 260 млн евро без наличия финансово-экономического обоснования. Еще один бывший президент акционерного общества, «а в последующем вице-министр одного из министерств», подозревается в необоснованном размещении временно свободных средств в сумме 1,6 млрд тенге в «Банке Астаны», которые в результате ликвидации банка возвращены не были.

«Антикоррупционной службой с целью установления и закрепления фактических данных проведены обыски в жилых помещениях причастных должностных лиц и ответственных работников общества («Қазақстан Ғарыш Сапары» - V) и «Казкосмоса», в ходе которых изъяты имеющие значение для дела предметы и документы, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте. Одновременно с этим проведены ряд следственных действий, в том числе допросы лиц, участвовавших в реализации проекта и принимавших стратегические решения. Расследование продолжается», - отметил Бигайдаров.