Экс-замакима Актобе подозревается в получении взятки в 100 млн тенге

Бывший заместитель акима города Актобе подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления – получении крупной взятки, сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима города Актобе и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора по благоустройству территории Актобе в особо крупном размере в сумме 100 млн тенге за общее покровительство при проведении тендера на 2020 год», - рассказал Бигайдаров.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, а окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

Кроме этого, антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя городского управления архитектуры и градостроительства по подозрению в хищении бюджетных средств.

«Он подозревается в том, что в период с февраля по август 2019 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору с подрядчиком, совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, перечислив их подрядчику по договору о государственных закупках за фактически непригодную к дальнейшему использованию в сфере архитектуры и градостроительства топографическую съемку», - пояснил представитель антикоррупционной службы.

9 июня руководитель управления был задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Шымкент.