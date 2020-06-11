Прививки в Казахстане не будут обязательными – родителям дадут право отказа

В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел в двух чтениях кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и сопутствующие ему поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Однако палата внесла в него поправки в части отказа от обязательных прививок и усложнила возбуждение уголовных дел в отношении врачей.

«Учитывая сомнения в возможности отказа от обязательных прививок, которые высказывались в процессе обсуждения проекта кодекса, считаем необходимым подтвердить право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения. Это предлагается сделать путем добавления к праву граждан на дачу информированного согласия или отказа на проведение медицинского вмешательств фразой: «в том числе профилактических прививок», - сказал сенатор Серик Бектурганов.

Кроме того, отметил он, депутаты предложили оставить в уголовном кодексе нарушение медицинскими работниками порядка проведения клинических исследований, применение новых методов средств профилактики, диагностики лечения и медреабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия либо совершено должностным лицом. Одновременно в адмкодекс предлагается перенести такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершены должностным лицом.

«Также вносится норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизий, проведенные уполномоченным госорганом. Сейчас такого правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело, что обязательно влечет за собой проведение различных экспертиз, допросов подозреваемых и опросов свидетелей, изъятие материалов и другие следственные мероприятия. Это не только перевооружает следственный аппарат, но и парализует работу врачей и создает вокруг них атмосферу подозрительности и недоверия. При этом из всех дел, возбужденных только на основании одного заявления, до суда доходит очень небольшая часть», - подчеркнул депутат.

В свою очередь, Кодекс закрепляет вывоз изъятых у умерших граждан Республики Казахстана органов и тканей за рубеж.

«Это будет осуществляться исключительно при необходимости оказания медицинской помощи гражданину нашей страны. Норма касательно презумпции согласия на изъятие органов у умершего человека после его смерти является действующей с 2009 года. Регистрация согласия или отзыва согласия пожертвование является госуслугой, оказываемой медорганизациями», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

При этом он уточнил, что в проекте Кодекса предусмотрено, что в случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право заявить о согласии или несогласии на изъятие его органов имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии – один из близких родственников.

Кроме того, документом профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные. К обязательным профилактическим прививкам отнесены плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям. Также предусмотрено, что допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении.

«Рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению коллективной защиты и развитию вспышек (эпидемии) среди населения с охватом не привитых лиц и в первую очередь детей с медицинскими отводами. Регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни детей, относящихся к уязвимым группам населения», - подчеркнул глава Минздрава, напомнив, что в 2019 году в Казахстане от кори умер 21 человек, среди которых 19 детей, а за период вспышки кори с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года зарегистрировано 13 887 случаев заболевания, в том числе заболели 9 887 детей, из них непривитые – 83,4% или 8244.

Еще одно нововведение – усиление полномочий главных государственных санитарных врачей по введению ограничительных мероприятий и карантина; повышение зарплат эпидемиологов и в целом улучшение санитарно-эпидемиологической службы.

«В целях оперативного реагирования на ЧС в области здравоохранения предусматриваются проведение фармацевтической инспекции при возникновении случаев, влияющих на качество и безопасность лекарственных средств; улучшение инфраструктуры здравоохранения с применением государственно-частного партнерства», - добавил глава Минздрава.

Вместе с тем по направлению «Общественное здоровье» кодексом предусматривается

ограничение потребления новых систем табака (электронных сигарет), кальяна, а также запрет на ввоз, производство и распространение снюсов и других некурительных табачных изделий. Вводится административная ответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Для регулирования вопросов качества вакцин предусматривается введение адмответственности за нарушение ввоза, производства, транспортировки и хранения вакцин; нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств. Предусматриваются меры по укреплению здоровья и профилактики заболеваний среди работников, создания здоровых рабочих мест, через обязательное предоставление работникам социальных отпусков для прохождения медицинских осмотров и скринингов.

В рамках направления «Медицинская помощь» предусматривается единый подход в разработке стандартов оказании медицинской помощи; централизованная выдача лицензии на медицинскую деятельность; улучшение доступности населения в сельской местности по использованию передвижных медицинских комплексов, медицинских поездов и средств оказания дистанционных медицинских услуг; введение адмответственности за предоставление на платной основе медицинской помощи, оказываемой в рамках ГОБМП и ОСМС.

Кроме того, для предоставления населению возможности выбора лекарственных средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС урегулированы вопросы сооплаты.

«На добровольной основе пациент, доплатив разницу в цене, сможет получить препарат, который он пожелает. Однако в целях поддержки отечественных товаропроизводителей данная норма на них не распространяется. Вместе с тем предусматривается определение порядка применения лекарственных средств передовой терапии», - проинформировал Биртанов.

Для повышения квалификации медработников закрепляется непрерывное повышение квалификации кадров, сертификация работников здравоохранения для допуска к клинической, фармацевтической практике и деятельности санитарно-эпидемиологической службы. Для социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников предусматривается предоставление стимулирующих выплат, соответствующих уровню квалификации, а также закрепление приоритетных прав на социальную поддержку за счет средств местных бюджетов. Вводится понятие «медицинский инцидент», механизм по его определению и запрет на вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников, а также адмответственности за вмешательство.

«В целях недопустимости проявлений бюрократизма и волокиты, а также информационного обеспечения медуслуг, проектом кодекса предусматривается правовое регулирование вопросов цифрового здравоохранения. На сегодня в информационных системах имеется четкое разграничение прав пользователей. Данные нормы облегчат работу медицинским работникам. Вместе с тем проектом кодекса и другими законами конкретно предусмотрена персональная ответственность медицинских работников и других лиц за законность, качество, достоверность и конфиденциальность вносимых медицинских данных», - подчеркнул министр здравоохранения.