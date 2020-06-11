Трехступенчатую систему рассмотрения жалоб потребителей создадут в Казахстане

Для защиты прав потребителей в Казахстане создадут трехступенчатую систему рассмотрения жалоб, в рамках которой в суды будут подаваться заявления только в крайних случаях, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Палата в двух чтениях приняла соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей».

«Законопроект предусматривает порядка 200 поправок в 7 законодательных актов, из которых 3 кодекса и 4 закона, основными направлениями которого являются формирование целостной и понятной для населения эффективной системы защиты прав потребителей; усиление роли уполномоченного органа, в том числе по координации деятельности госорганов, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих отраслях; институциональное усиление и активное вовлечение неправительственных организаций в многоуровневую систему защиты прав потребителей, а также их поддержка», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Он отметил, что за концептуальную основу законопроекта взята смешанная модель института защиты прав потребителей, которую используют страны ОЭСР. Ее суть заключается в осуществлении государством «умного» администрирования, где восстановлением нарушенных прав занимаются институты досудебного регулирования. В частности, документом формируется «целостная и понятная эффективная система» для граждан. Законопроектом вводится трехступенчатый механизм рассмотрения жалоб. На первом уровне предусматривается рассмотрение жалобы продавцом самостоятельно, либо прибегая к услугам субъектов досудебного урегулирования споров.

«Основной целью законодательного закрепления данного механизма является переориентация устоявшегося порядка на восстановление нарушенных прав, возмещение морального и материального ущерба потребителю по принципу «здесь и сейчас», минимизируя время и ресурсы, затрачиваемые ими на устранение конфликта. При этом в рамках досудебного урегулирования спора приоритет инициативы остается за потребителем», - пояснил Султанов.

На втором уровне жалобы будут рассматриваться уполномоченным органом.

«В случае отказа от добровольного устранения нарушений, недобросовестные продавцы понесут ответственность», - уточнил он.

И только на третьем уровне жалобы будут рассматриваться судом.

«С учетом введения института досудебного регулирования предполагается, что в суды будут поступать споры, не нашедшие компромиссного решения двух сторон», - также добавил глава Минторговли.

Вместе с тем планируется усилить роль уполномоченного органа. И одним из инструментов выступит Единая информационная система приема жалоб по принципу «одного окна».

«Создание такой системы позволит сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте, упростить и удешевить процедуру подготовки жалобы и ее направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения и результаты их рассмотрения», - пообещал Султанов, отметив, что для удобства потребителей в системе будет размещен ряд типовых форм жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг, перечни и контакты «защитников» и субъектов, рассматривающих споры, а также госорганов, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих отраслях.

Кроме того, будет создан межведомственный совет по защите прав потребителей, который усилит важность и значимость поднимаемых вопросов в данном направлении, а также даст возможность безотлагательно изменять проблемные НПА и обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений.

Уполномоченный орган будет наделен функцией госконтроля, который будет осуществляться в форме внеплановой проверки и профилактического контроля без посещения.

Еще одно направление законопроекта – вовлечение и поддержка неправительственных организаций. Поэтому для полноценного восстановления нарушенных прав субъекты досудебного урегулирования потребительских споров наделяются правом осуществлять компенсацию морального вреда при наличии согласия сторон.

«Принимая во внимание введенный мораторий на проверку МСБ, общественные объединения потребителей наделяются компетенцией по ведению общественного контроля.

Кроме того, на оказание представительских услуг и консультирование социально уязвимых слоев населения для получения ими бесплатной правовой защиты общественным объединениям потребителей будет предоставляться государственный социальный заказ», - заключил министр.