Систему отслеживания международных автоперевозок утвердил парламент Казахстана

В Казахстане будет создан национальный оператор по отслеживанию международных автомобильных перевозок. А водителей обяжут устанавливать электронные идентификаторы. Эти нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок», который в четверг в ходе пленарного заедания принял сенат.

«Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в КоАП и закон «Об автомобильном транспорте». Предусматривается введение понятия «информационная система отслеживания международных перевозок», а также «электронные идентификаторы» или «навигационные пломбы», наделение правительства Республики Казахстан компетенцией по определению национального оператора системы отслеживания международных перевозок», - рассказал депутат мажилиса Павел Казанцев.

Кроме того, документом устанавливаются требования, предъявляемые к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок в части использования электронных идентификаторов, и вводится административная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов.

Как сообщалось ранее, органы государственных доходов наделяются соответствующей компетенцией по рассмотрению данной категории административных дел. Также предлагается норма о порядке использования электронных идентификаторов, которая будет утверждаться уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

«Нормы законопроекта будут способствовать совершенствованию госконтроля в отношении международных автомобильных перевозок путем отслеживания таких перемещений с использованием навигационных пломб. Принятие законопроекта позволит исключить нарушения законодательства в сфере международных перевозок и способствовать дополнительному пополнению бюджета», - подчеркивал ранее депутат.