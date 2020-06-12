За сутки в Казахстане выявлены 630 бессимптомных носителей коронавируса

За 11 июня в Казахстане выявлены 630 бессимптомных носителей коронавируса – эти данные Минздрав теперь не включает в общую статистику по COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего бессимптомных носителей выявлено в Карагандинской области – 428, в Алматы – 421, в Шымкенте – 395, в столице – 385 и Атырауской области – 343. В Западно-Казахстанской области таких больных 249 человек, в Алматинской области – 214, в Восточно-Казахстанской области – 136, в Мангистауской области – 130, в Северо-Казахстанской области – 103.

Менее ста случаев бессимптомного носительства вируса зарегистрировано в Кызылординской области – 82, в Туркестанской области – 74, в Актюбинской области – 60, в Жамбылской области – 46, в Павлодарской области – 35, в Акмолинской области – 30, в Костанайской области – 28.

Всего бессимптомных больных в Казахстане с 3 июня – 3 159.

В четверг было выявлено 314 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 944.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов, выявленных за неделю, в Казахстане с начала эпидемии выявлено 17 031 случай коронавируса. При этом официальной считается цифра в 13 872 случая – в нее не включены бессимптомные пациенты.