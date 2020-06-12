Еще один лабораторный комплекс для бесплатного тестирования на COVID-19 открыли в Алматы

В Алматы открыли модульный лабораторный комплекс для быстрого и бесплатного тестирования населения на COVID-19, сообщил глава города Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram . Лабораторию так же, как и в столице, передал городу Фонд Булата Утемуратова.

«Наращиваем мощности по выявлению COVID-19. Открыли высокотехнологичную лабораторию, переданную городу Фондом Б. Утемуратова. Бесплатное тестирование будет проводиться для безработных; членов малоимущих и многодетных семей; людей с ограниченными возможностями; пациентов при плановой госпитализации и старше 50 лет, состоящих на учете с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем; лиц из группы риска, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях», - написал Сагинтаев.

Лабораторный комплекс рассчитан на 1 тыс. исследований в день с возможностью увеличения до 5 тыс. Это уже седьмая лаборатория в городе. Как отметил акима города, «больший охват даст возможность держать эпидемиологическую ситуацию под контролем, чтобы не допустить резкой вспышки и массового заражения коронавирусом».

По данным акимата, модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга на коронавирус открыли на территории КЦДС «Атакент». Фонд укомплектовал лабораторию наборами необходимых реагентов для проведения 30 тыс. тестов для немедленного запуска. Для работы привлечены 16 лаборантов Национального центра экспертизы, которые будут работать в две смены по 8 человек.

До этого дня в Алматы действовало шесть лабораторий: НЦЭ, ЦРЛ, НПЦСЭЭиМ, MPKQ, ГорСПИД, КДЛ «Олимп». Также были открыты два передвижных приемных пункта.

5 июня в столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Как сообщает пресс-служба Минздрава, лабораторию безвозмездно передал министерству здравоохранения и акимату столицы Фонд Булата Утемуратова.

Эти лаборатории имеют полное оснащение для проведения всего цикла ПЦР-анализа, а процесс исследования полностью автоматизирован, что позволяет проводить тест быстро, с высокой точностью и с участием меньшего количества специалистов. Результат теста готовится в течение трех часов.