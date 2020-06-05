В столице открыли модульный лабораторный комплекс для быстрого тестирования на коронавирус

Сегодня в столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Как сообщает пресс-служба Минздрава, лабораторию безвозмездно передал министерству здравоохранения и акимату столицы Фонд Булата Утемуратова.

Благотворительная организация приобрела два лабораторных комплекса у компании BGI (КНР), мирового лидера в области проведения медицинских исследований, производства оборудования и расходных материалов для лабораторных анализов. Лаборатория имеет полное оснащение для проведения всего цикла ПЦР-анализа, а процесс исследования полностью автоматизирован, что позволяет проводить тест быстро, с высокой точностью и с участием меньшего количества специалистов. Мощность лаборатории составляет 1000 анализов в день с потенциалом увеличения до 5000, результат теста готовится в течение трех часов.

По словам Биртанова, в лабораториях будут задействованы квалифицированные вирусологи филиалов Национального центра экспертизы, которые были обучены специалистами компании BGI прибывшими из КНР.

«Благодаря содействию Фонда Булата Утемуратова Казахстан в числе первых стран, где развернуты современные, мобильные лабораторные комплексы «Huo-Yan» для проведения ПЦР (полимеразная цепная реакция) диагностики коронавирусной инфекции.

Данные лаборатории позволят увеличить мощность и потенциал лабораторной службы, а также увеличат скорость проведения исследований», - отметил министр.

