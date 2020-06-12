В детских дошкольных учреждениях должны быть привиты 95% детей - проект Кодекса

В пятницу, 12 июня, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева, во время разъяснения проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» объяснила, как формируется коллективный иммунитет и кто будет иметь преимущества на получение места в детском саду.

В новом проекте Кодекса предусмотрено, что допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении.

«Коллективный иммунитет – это косвенная защита непривитых лиц за счет обеспечения достаточного числа привитых лиц. То есть, есть определенная целевая группа, подлежащая вакцинации, и необходимо, чтобы среди этой группы был пороговый уровень привитых. Всемирная организация здравоохранения рекомендует его в районе 95%, то есть, из 100 человек, подлежащих вакцинации, 95 человек должны быть привиты. В таком случае остальные 5 непривитых лиц обеспечиваются защитой от вакциноуправляемых инфекций, даже при отсутствии получения профилактической прививки. Это сложившаяся практика формирования иммунного иммунитета», — пояснила вице-министр.

Она напомнила, что благодаря профилактической вакцинации в Казахстане нет случаев полиомиелита с 1996 года, дифтерии — с 2009, а краснуха стала встречаться в три тысячи раз реже нежели это было 20 лет назад, и стали очень редки случаи столбняка.

«Это все за счет того, что доля привитых лиц значительно выше, нежели число тех, кто не получил профилактические прививки. Очень важно защитить тех, кто не прививается, среди их числа не только те, кто отказывается от профилактических прививок, но и те, кто имеют медицинские противопоказания. Защитить эту группу можно за счет формирования коллективного иммунитета», — объяснила Актаева.

На вопрос о том, в каком случае ребенок может быть не принят в детский сад, Лязат Актаева ответила, что важно, чтобы в детском дошкольном учреждении был соблюден этот паритет: 95% привитых на 5% непривитых. При поступлении в садик родители должны предоставить паспорт здоровья ребенка, в котором есть данные о проведении профилактических прививок. Преимущество будут иметь привитые дети, а из числа непривитых детей – те, кто имеют медицинские противопоказания.

Она напомнила, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека, и что очень важно за счет формирования коллективного иммунитета защитить детей, имеющих противопоказания для вакцинации.