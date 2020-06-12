ЦИК рассмотрит совместно с МИД вопрос приглашения миссий иностранных наблюдателей на выборы в сенат

«Что касается участия национальных и международных наблюдателей. Законодательное поле по участию национальных наблюдателей совершенно не изменилось. Как и раньше, участие национальных наблюдателей в избирательных процедурах возможно. Мы ожидаем, что оно будет реализовано», - сказал Петров на брифинге после заседания ЦИК в пятницу.

Что касается приглашения международных иностранных наблюдателей, то «здесь есть один важный аспект», отметил он.

«Сейчас у Казахстана фактически отсутствует авиасообщение, есть ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Они действуют не только в нашей стране, но и в целом, во многих странах мира. Вопрос приглашения миссий иностранных находится в компетенции министерства иностранных дел. Мы сегодня инициировали обсуждение с МИД. Думаю, что в ближайшее время при малейшей возможности мы совместно с МИД этот вопрос рассмотрим», - пояснил он.

Также Петров сообщил, что пока они не рассматривают вопрос приглашения представителей Центральных избирательных комиссий других стран.

«То есть часть иностранных наблюдателей шло по нашим двусторонним меморандумам и договорам о сотрудничестве, мы пока коллег своих не приглашаем. Вопрос, который находится в компетенции МИД, думаю, по мере прояснения эпидемиологических ограничений, будет решаться совместно с МИДом», - сказал зампред ЦИК.