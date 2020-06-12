Казахстан планирует заимствовать 2,4 трлн тенге в 2020 году

Для покрытия дефицита бюджета правительство в текущем году планирует заимствовать 2,4 трлн тенге, 2 трлн из которых – на внутреннем рынке, а 400 млрд тенге – на внешних. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Дефицит бюджета (в 2020 году составляет – V) – 2,4 трлн тенге. Естественно, если мы будем преимущественно привлекать заимствования из внутреннего рынка, я думаю, это (будет – V) до 2 трлн тенге. Остаток, около 400 млрд тенге, мы постараемся привлечь из внешних источников», - сообщил Жамаубаев.

Он отметил, что Минфин будет наблюдать за внешними рынками и волатильностью валют. Однако самым привлекательным на сегодня является российский рынок.

«Более привлекательным сейчас является внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля. Российский рубль более коррелирует с курсом казахстанского тенге, поэтому он является более привлекательным. При необходимости мы будем выходить. В целом, переговоры ведутся», - добавил глава Минфина.

В целом он уточнил, что в любом случае нужно смотреть условия, какие ковенанты, процентные ставки, дисконты и так далее – по этому поводу министерство проводит большую аналитическую работу.

«Информация очень чувствительная, поскольку все реагируют. Любые заявления относительно какого-либо рынка порождают определенный спрос и предложение. Поэтому конкретная информация – в пределах 2,4 трлн тенге речь идет (о заимствованиях – V)», - резюмировал Жамаубаев.