Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в понедельник заявил, что с Ираном ведутся прямые переговоры по ядерной программе Тегерана и что в субботу состоится «очень важная встреча», сообщает CNN .

«Я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем очевидные действия», - сказал Трамп.

Он надеется, что переговоры убедят Иран отказаться от ядерной программы. Позже Трамп добавил, что если переговоры не увенчаются успехом, то «это будет очень плохой день для Ирана».

Между тем иранское издание Nour News, связанное с высшим органом безопасности Ирана, назвало заявление Трампа по поводу предстоящей в субботу важной встречи «психологической операцией, направленной на оказание влияния на общественное мнение внутри страны и за рубежом».

«(Это) не показатель дипломатической реальности, а скорее умная попытка сформировать общественное мнение и продолжить войну нарративов», - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил иранским государственным СМИ, что Тегеран неоднократно отвергал идею прямых переговоров, но готов к непрямым обсуждениям при посредничестве Омана.

Предложение Трампа, которое он в марте направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в марте, предполагало переговоры о новой ядерной сделке в течение двух месяцев для достижения соглашения. В противном случае президент США пообещал, что «будет бомбардировка, какой они никогда до этого не видели».