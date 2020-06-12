На предприятии также будут производиться вакцины от других инфекционных заболеваний
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В Жамбылской области началось строительство завода, где будут производить вакцину от коронавиурса
Фото primeminister.kz

В пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области премьер-министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, сообщает пресс-служба премьера.

«Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

Завершить строительство завода планируется в декабре. Ежегодно здесь будут производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов.

НИИ разрабатывает вакцины для сельского хозяйства и системы здравоохранения, производит иммунобиологические препараты, проводит исследования в области угроз биологической безопасности, разрабатывает тест-системы по диагностике опасных и особо опасных заболеваний, выступает депозитарием опасных и особо опасных штаммов вирусов и микроорганизмов. К настоящему времени НИИ на базе 5 лабораторий произведено 67 видов отечественных вакцин, в том числе против высокопатогенного птичьего гриппа и высокопатогенного свиного гриппа, против гриппа птиц для сельского хозяйства, новая векторная вакцина против бруцеллез). В этом году разрабатываются вакцины против ящура и 4 вакцины против COVID-19.

Напомним, что казахстанская кандидатная вакцина против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания.

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