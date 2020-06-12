Карантин на Тенгизе продлили еще на две недели

Карантин на Тенгизском месторождении продлен еще на 14 дней – до 26 июня, сообщает «Казинформ» .

«Усилены противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного режима на объектах. По результатам проведенной демобилизации будут предусмотрены мероприятия по рассредоточению персонала. Поскольку производственный процесс на Тенгизе не останавливается, заранее будет подготовлен список въезжающих работников», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Жылыойского района.

Кроме этого, за 5 дней до начала вахты сотрудники должны сдать тесты на коронавирус и пройти режим самоизоляции. К работе будут допускаться только на шестой день при отрицательном результате анализов на КВИ.

«Такой же алгоритм действий предусмотрен при выезде за пределы Тенгиза: сдача анализа будет проводиться за счет работодателей, плюс пять дней самоизоляции. В случае отрицательного результата работник может выехать с месторождения с обязательным условием провести дома 14 дней в условиях самоизоляции», - отмечается в постановлении.

Также санврач обязал управление здравоохранения и ТОО «Тенгизшевройл» продолжить проверку всех работников Тенгизского месторождения посредством ПЦР-тестов на COVID-19, а на въезде и выезде с месторождения сохраняются блокпосты.