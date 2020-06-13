Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия вышла на второе место в мире по числу летальных случаев от COVID-19. В стране умерли 41,8 тыс. человек, а в целом за весь период заразились 828,8 тыс.

В США общее число заболевших превышает 2 млн, скончались от последствий коронавируса свыше 114,6 тыс. человек. В России 510,7 тыс. заболевших и 6,7 тыс. умерших. В Индии, которая занимает четвертое место в мире по числу заразившихся, зарегистрировано 297,5 тыс. случаев, умерли почти 4,5 тыс. человек.

В Великобритании общее число случаев заражения – 294,4 тыс., умерли 41,5 тыс. заболевших. В Испании – 243,2 тыс. заразившихся и 27,1 тыс. умерших; в Италии – 236,3 тыс. случаев заражения и 34,2 тыс. летальных случаев. В Перу – порядка 214,8 тыс. заразившихся и более 6 тыс. умерших, во Франции – 193,2 тыс. случаев заражения, умерли более 29,3 тыс. человек. В Германии 187,2 тыс. заболевших за весь период, скончались более 8,7 тыс. человек.

Всего в мире заразились коронавирусом свыше 7,6 млн человек, умерли более 425,3 тыс.